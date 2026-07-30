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Спорт Уик-Энд

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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Нет у «Оренбурга» шансов против «Зенита» - даже с Касаджиковым

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Нет у «Оренбурга» шансов против «Зенита» - даже с Касаджиковым

Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ уверен, что «сине-бело-голубые» вновь одержат победу с крупным счётом - на сей раз над «Оренбургом».

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