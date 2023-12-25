Директор МХАТа имени Горького, Владимир Кехман, принял решение отменить частное выступление Филиппа Киркорова в театре.
Киркоров и Собчак жестокого поплатились из-за “голой” вечеринки: их лишают работы
Комментарии
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Надежда Яблокова
В 60 лет выставлять себя в полуголом виде перед массой народа и гордиться этим - всё ли в порядке с головами у этих людей? Теперь конечно пошли оправдалки и извинялки, когда жареным запахло, только в глазах раскаяния нет нисколько. Гнать со всех концертных площадок и тем более с ТВ.
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19 час.
Людмила Абрамова
Ксения Собчак сообщила об этом в своем блоге.- и больше никто не сообщил..враньем отдает
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18 час.
Галина Друзина
Пусть едут в Европу, там на параде геев можно и без носка на члене ходить.
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17 час.
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