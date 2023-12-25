Киркоров и Собчак жестокого поплатились из-за “голой” вечеринки: их лишают работы

Надежда Яблокова

В 60 лет выставлять себя в полуголом виде перед массой народа и гордиться этим - всё ли в порядке с головами у этих людей? Теперь конечно пошли оправдалки и извинялки, когда жареным запахло, только в глазах раскаяния нет нисколько. Гнать со всех концертных площадок и тем более с ТВ.