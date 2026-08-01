Рубио: В ближайшие недели переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка скоро снова .
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Рубио: В ближайшие недели переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка скоро снова .
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