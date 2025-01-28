«Горячие сердца» начали сбор необходимых вещей для погорельцев

Волонтеры активно работают над формированием списка предметов первой необходимости для нуждающихся. В этом благородном деле принимает участие Сергей Меркулов, представитель Ямало-ненецкого регионального отделения Российского Красного Креста и член Общественной палаты Салехарда.
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