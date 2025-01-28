НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Новая кучка беспредельщиков и коррупционеровПрисяга на вернос...
  • Людмила Лепаева
    Сам купил и передал? Хорошо что не оставил для своих депутатовГлава региона пер...
  • Бендер Задунайский
    Так ведь снова ГАИ !Поздравление губе...

«Горячие сердца» начали сбор необходимых вещей для погорельцев

«Горячие сердца» начали сбор необходимых вещей для погорельцев

Волонтеры активно работают над формированием списка предметов первой необходимости для нуждающихся. В этом благородном деле принимает участие Сергей Меркулов, представитель Ямало-ненецкого регионального отделения Российского Красного Креста и член Общественной палаты Салехарда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх