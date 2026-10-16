«Почта России» запустила отслеживание посылок через «Госуслуги» и соответствующий чат-бот в Max — но пока только в Татарстане «Почта России» и Минцифры Татарстана запустили пилотный проект по интеграции почтовых уведомлений с региональным порталом и мобильным приложением «Госуслуги РТ».