Для прекращения войны украинцы должны свергнуть Зеленского – американский полковник

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Перестаньте играть в кубики . Да Зе достоин суда и официальной показательной казни с физическим устранением . Но после него останутся другие , которые вновь поднимут знамёна со свастикой . Это Вам не ковёр почистить современным пылесосом . Мозги не прочитаешь у каждого и не сотрёшь сатанинское . Так что полное изгнание с нашей территории СССР . Они это заслужили . Хотели на Запад -им никто не мешал , а вот с землёй и прочим -NO ! И не ищите лёгких путейустим их на запей . Эти ссуки не мало кровушки нашей попили . Пусть испробуют западной

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ А статуса страны они не достойны , передать всё управление правительству РФ