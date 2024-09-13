Вашингтон не будет предпринимать усилия для прекращения конфликта на Украине до вступления в должность нового президента в США.
Для прекращения войны украинцы должны свергнуть Зеленского – американский полковник
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Перестаньте играть в кубики . Да Зе достоин суда и официальной показательной казни с физическим устранением . Но после него останутся другие , которые вновь поднимут знамёна со свастикой . Это Вам не ковёр почистить современным пылесосом . Мозги не прочитаешь у каждого и не сотрёшь сатанинское . Так что полное изгнание с нашей территории СССР . Они это заслужили . Хотели на Запад -им никто не мешал , а вот с землёй и прочим -NO ! И не ищите лёгких путейустим их на запей . Эти ссуки не мало кровушки нашей попили . Пусть испробуют западной
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А статуса страны они не достойны , передать всё управление правительству РФ
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10 час.
Н
Николай
Дело не только в зеленском!!! К сожалению, но ситуация на Вукраине не такая радужная! Детям, которым в 91 году было 10 лет, сейчас 40! НО их воспитывали все эти 30 лет бандеровцы и превратили их в бандеровцев! И теперь сколько их сейчас, этих младше 40-летних - этих бандеровцев?! Моисей 40 лет водил евреев по пустыне чтобы что-то там вытравить! На этих потребуется не меньше!!!
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8 час.
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