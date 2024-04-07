Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В какую страну навострил лыжи Агаларов после просьбы пострадавших в "Крокусе" возбудить против него уголовное дело

В какую страну навострил лыжи Агаларов после просьбы пострадавших в "Крокусе" возбудить против него уголовное дело

Интересная жизнь с Vera Star Как стало известно, пострадавшие в результате теракта в "Крокус Сити Холле" подали очередной коллективный иск к собственнику помещения Азару Агаларову.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
Да он уже свалил и никто и несобирвптс их останавливать Болле скажу и денег нет у них в России все продумали , а вот говна наложили они на Россию более чем надо и с такой вонью мы останемся жить и думать . Это вам не шеколалку украсть в магазине , схватят и растерзают и посадят сразу
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1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
У нас правительство лопухов . Какие контракты , какие деньги , какие страховки и т.д. Арестовать все активы и посадить под арест . Как ВВП выглядит перед народом и в мире если так терять деньги . Это что за хозяйствование , когда государство кому-то что-то должно . Нигде ни с кого не требуют . В стране действуют диверсанты ( пожары , наводнения ) .  И вообще почему строят города в низинах . Почему не облицовывают деревянные дома в кирпич , почему не закрепляют жёсткую кровлю , вы хоть по проекту выполнили конструкции домов , чтобы не летали жестяные листы . Зачем расширяют площади и так громадные у городов миллионников , чтобы создать себе проблемы при создании необходимой инфраструктуры ? Долой всех олигархов , долой двойное гражданство , арест всех их активов в стране и за рубежом с выводом домой . наводите наконец порядок .
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16 мин.
Александр Денисов
Ну какие там лопухи, это ты лопух. Там все кормятся с госкошелька. Все они воры.
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13 мин.

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