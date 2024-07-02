Вкусная закуска из дешевой овсянки и кабачок: полчаса, и готово Юлия ЧелкановаКогда речь заходит о закусках, мы всегда стремимся найти баланс между вкусом, удовлетворяющим наши гастрономические желания, и пользой для здоровья, обеспечивающей нашему организму необходимые питательные вещества.