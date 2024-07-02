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Вкусная закуска из дешевой овсянки и кабачок: полчаса, и готово

Вкусная закуска из дешевой овсянки и кабачок: полчаса, и готово

Вкусная закуска из дешевой овсянки и кабачок: полчаса, и готово Юлия ЧелкановаКогда речь заходит о закусках, мы всегда стремимся найти баланс между вкусом, удовлетворяющим наши гастрономические желания, и пользой для здоровья, обеспечивающей нашему организму необходимые питательные вещества.

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