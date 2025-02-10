Сотрудники «Газпромнефть-СМ» приняли участие в «Лыжне России»

Одним из основных направлений является поддержка массовых спортивных событий. На прошедших выходных сотрудники Омского завода компании в очередной раз присоединились к «Лыжне России» – главному зимнему забегу.
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