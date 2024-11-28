Россиянам запретили заводить в квартирах лис и тигров

А также змей и пауков. Составлен список животных, которых нельзя заводить в квартирах. Перечень представил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, пишет «РИА Новости».
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