Происшествия

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Глава СК России поручил организовать расследование по факту нападения на дипломатическую миссию РФ в Дублине

Глава СК России поручил организовать расследование по факту нападения на дипломатическую миссию РФ в Дублине

Накануне в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в Дублине (Ирландия) грузовик намеренно протаранил ворота посольства России.

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