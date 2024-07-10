Банк «Траст» подал заявление о банкротстве Рубена Аганбегяна

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» (дочерняя структура Банка России) 18 июня подал заявление о признании банкротом бывшего президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна, следует из картотеки арбитражных дел (первым на это обратил внимание РБК).
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