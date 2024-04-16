«Хочется забраться в экран и жить там»: художник заворожил фанатов Skyrim демон...

«Хочется забраться в экран и жить там»: художник заворожил фанатов Skyrim демонстрацией Фолкрита на Unreal Engine 5Мечта о ремейке The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5 такая же несбыточная, как скорый релиз TES VI, однако художник Лео Торрес (Leo Torres) продолжает дразнить фанатов, как такая игра могла бы выглядеть.
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