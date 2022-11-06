Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Овечкин забил 787-й гол в НХЛ. До Хоу – 14 шайб, до Гретцки – 107

Овечкин забил 787-й гол в НХЛ. До Хоу – 14 шайб, до Гретцки – 107

Александр Овечкин забил 787-й гол в НХЛ. Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх