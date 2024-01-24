Член ПК Политбюро ЦК КПК подчеркнул важную роль единого фронта при осуществлении модернизации в китайском стиле

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин призвал объединить силы для осуществления модернизации в китайском стиле и использовать важную роль единого фронта в качестве мощного инструмента.
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