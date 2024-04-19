Город готовят к сдаче? В Харькове военкомы жгут документы ТЦК Алиса БронскаяВ Харьковской области уже приступили к уничтожению документов в ТЦК (территориальных центрах комплектования, аналогах военкоматов на Украине), как сообщают источники в украинских Telegram-каналах.
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