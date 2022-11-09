Военнослужащие ЮВО в Армении подготовят более 1,5 тыс. единиц ВВСТ к зимнему периоду

На автомобильной, бронетанковой и специальной технике соединения военнослужащие ЮВО выполняют регламентные работы, включающие более 50 различных операций, производится контроль и замена антифриза в системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем машины.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии