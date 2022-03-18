Пол Пирс: «Бостон» и «Финикс» сразятся в финальной серии 2022 года»

Легенда «Бостона» Пол Пирс считает, что финалистами этого сезона станут «Селтикс» и «Санз». «Не хочу показаться предвзятым, но «Селтикс» сейчас играют лучше всех на Востоке.
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