📖 Ученые Крыма и Москвы готовят книгу о редких видах бабочек региона Сейчас ведется работа совместно с Московским академическим институтом имени Северцова над книгой о Стеклянницах региона, сообщил заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета имени В.