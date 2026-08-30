📖 Ученые Крыма и Москвы готовят книгу о редких видах бабочек региона Сейчас ведется работа совместно с Московским академическим институтом имени Северцова над книгой о Стеклянницах региона, сообщил заведующий кафедрой биохимии Крымского федерального университета имени В.
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