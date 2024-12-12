РТК «Депеша» на выставке и на фронте

В зоне проведения Спецоперации проходят испытания отечественные РТК последних моделей. Одной из таких новинок недавно стала многоцелевая платформа «Депеша», способная нести разные нагрузки и решать разные задачи.
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