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РТК «Депеша» на выставке и на фронте

РТК «Депеша» на выставке и на фронте

В зоне проведения Спецоперации проходят испытания отечественные РТК последних моделей. Одной из таких новинок недавно стала многоцелевая платформа «Депеша», способная нести разные нагрузки и решать разные задачи.

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