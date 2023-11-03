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Вели под руки по перрону: еле ковыляющую Пугачеву засняли в Москве

Вели под руки по перрону: еле ковыляющую Пугачеву засняли в Москве

Стало известно, где находится артистка. Алла Пугачева соцсети74-летняя Алла Пугачева, последнее время скрывавшая свое место жительства, накануне вечером вернулась в Россию, а сегодня рано утром приехала в Москву на поезде из Пскова.

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Комментарии
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Владимир Погодин
А что ,никто не дал ей пинка хорошего!
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