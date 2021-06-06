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Издание Avia.pro: НАТО отправило в район линии фронта в Донбассе около сотни военных

Издание Avia.pro: НАТО отправило в район линии фронта в Донбассе около сотни военных

Североатлантический альянс перебросил в район линии фронта в Донбассе около сотни военнослужащих. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

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