Новый пакет антироссийских санкций направлен против оборонки

США внесли в санкционный список по России десять юридических и одно физическое лицо, якобы причастных к производству оружия, боеприпасов и сопутствующего оборудования, а также к разработке соответствующих технологий.
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