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За рулем

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Обновленный Kia Sportage замечен на тестах: кроссовер лишится тяговитых моторов

Обновленный Kia Sportage замечен на тестах: кроссовер лишится тяговитых моторов

Прототип следующего поколения снова отправился на дорожные испытания – на сей раз его заприметили в Южной Европе.

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