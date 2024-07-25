The Dark Horizon, третье и последнее дополнение для Remnant II, выйдет в сентябре Студия G...

The Dark Horizon, третье и последнее дополнение для Remnant II, выйдет в сентябреСтудия Gunfire Games сообщила, что релиз третьего и финального DLC для Remnant 2 под названием The Dark Horizon должен состояться в сентябре 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)