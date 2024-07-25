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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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The Dark Horizon, третье и последнее дополнение для Remnant II, выйдет в сентябре Студия G...

The Dark Horizon, третье и последнее дополнение для Remnant II, выйдет в сентябре Студия G...

The Dark Horizon, третье и последнее дополнение для Remnant II, выйдет в сентябреСтудия Gunfire Games сообщила, что релиз третьего и финального DLC для Remnant 2 под названием The Dark Horizon должен состояться в сентябре 2024 года.

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