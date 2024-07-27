"С учётом происходящего в России такая инициатива весьма положительна, поскольку это демонстрирует серьёзное желание решить сложившуюся проблему с мигрантами внутри страны" — скоро во всех городах страны?

Доигрались, полицаи и гвардейцы не способны самостоятельно справиться с мигрантским беспределом. А это войско состоит из нескольких миллионов , как оказалось слабовиков.

Valentina hohlova

хорошо бы проверять наши органы мвд да и самих гвардейцев. в МВД коррупция хза мзду и тысячи паспортов кому не попадя раздают. а гвардия разве не на фронте должна быть. если нет вот пусть и займётся тем что она умеет.