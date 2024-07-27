"С учётом происходящего в России такая инициатива весьма положительна, поскольку это демонстрирует серьёзное желание решить сложившуюся проблему с мигрантами внутри страны" — скоро во всех городах страны?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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людмила михайлик
Желаю успехов Владивостоку в борьбе с мигрантами, которых нагнали власти
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8 час.
В
Василий
Доигрались, полицаи и гвардейцы не способны самостоятельно справиться с мигрантским беспределом. А это войско состоит из нескольких миллионов , как оказалось слабовиков.
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6 час.
Valentina hohlova
хорошо бы проверять наши органы мвд да и самих гвардейцев. в МВД коррупция хза мзду и тысячи паспортов кому не попадя раздают. а гвардия разве не на фронте должна быть. если нет вот пусть и займётся тем что она умеет.
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3 час.

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