"С учётом происходящего в России такая инициатива весьма положительна, поскольку это демонстрирует серьёзное желание решить сложившуюся проблему с мигрантами внутри страны" — скоро во всех городах страны?
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о создании во Владивостоке отряда из участников СВО для обеспечения правопорядка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Желаю успехов Владивостоку в борьбе с мигрантами, которых нагнали власти
Доигрались, полицаи и гвардейцы не способны самостоятельно справиться с мигрантским беспределом. А это войско состоит из нескольких миллионов , как оказалось слабовиков.
хорошо бы проверять наши органы мвд да и самих гвардейцев. в МВД коррупция хза мзду и тысячи паспортов кому не попадя раздают. а гвардия разве не на фронте должна быть. если нет вот пусть и займётся тем что она умеет.
Свежие комментарии