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Средства ПВО за одну ночь сбили 19 беспилотников над Курском

Средства ПВО за одну ночь сбили 19 беспилотников над Курском

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за одну ночь сбили 19 беспилотников над Курском. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.

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