Венгрия сорвала разработку пакета военной помощи на 20 млрд евро от ЕС Киеву

Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency Лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро, который ранее предложила глава евродипломатии Кая Каллас.
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