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Пятый канал

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ВС РФ нанесли удар по электроподстанции «Днестровская» под Одессой

ВС РФ нанесли удар по электроподстанции «Днестровская» под Одессой

В ночь на 8 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам Украины, которые в своих интересах использовали боевики киевского режима.

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