Знай наших💪💪💪 Воспитанница тренера Кирилла Полякова (Центр развития бокса им. А.С. Черноиванова) Виктория Попова бронзовая медалистка 🥉Первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет в г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Знай наших💪💪💪 Воспитанница тренера Кирилла Полякова (Центр развития бокса им. А.С. Черноиванова) Виктория Попова бронзовая медалистка 🥉Первенства России по боксу среди юниорок 17-18 лет в г.