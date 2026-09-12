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Миротворческие усилия США по Украине вновь активизировались, заявил Песков

Миротворческие усилия США по Украине вновь активизировались, заявил Песков

Миротворческие усилия США по урегулированию конфликта на Украине вновь активизировались, и Москва рассчитывает на их результативность.

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