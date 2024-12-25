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Водителей предупредили об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января

Некоторые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличатся с 1 января 2025 года. Об этом в разговоре с РИА Новости напомнил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

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