Два миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2024 году 🔥☝️☝️ Это почти на 9% больше, чем годом ранее.
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Два миллиона туристов посетили Волгоградскую область в 2024 году 🔥☝️☝️ Это почти на 9% больше, чем годом ранее.