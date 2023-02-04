Место для наивных хохлiв в европейськом III Рейхе было прописано слишком незамысловатым и до оскорбления неромантичным, хоть исколись свастиками дочерна -Как отмечал приставленный Борманом к Гитлеру для записи умных мыслей фюрера Генри Пиккер1, мужики в нэньке ленивы, а женщины весьма будут полезны для половых утех: «люди — в частности мужчины — ленивы просто до невозможности… Нам будет только на руку, если их девушки и женщины будут как можно больше употреблять противозачаточных средств.