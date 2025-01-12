Украина теряет позиции: новости СВО от 12 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1253-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают активное наступление на ключевых направлениях, включая Донецкий, Угледарский и Покровский фронты, добиваясь успехов в освобождении стратегически важных населённых пунктов и укреплении плацдармов.
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