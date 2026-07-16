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100 Дорог

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Ситуация с топливом и заправками на трассе М-4 «Дон» улучшается

Ситуация с топливом и заправками на трассе М-4 «Дон» улучшается

Отчеты путешественников о текущей ситуации с заправками на трассе М-4 «Дон»: очереди сокращаются, уровень топлива стабилизируется, каверзные участки остаются с небольшими задержками, сводка по данным 2023 года.

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