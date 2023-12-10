В Татарстане продолжает сокращаться грузооборот автотранспорта

В Татарстане за первые десять месяцев 2023 года грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил более 11 миллиардов 871,4 миллиона тонна-километров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии