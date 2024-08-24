Мнение. Макрон в любом случае отказался бы назначить Люси Касте в Матиньон

Выбор президента Франции Эммануэля Макрона не совпал с пожеланиями нового народного фронта (NFP) в отношении Люси Касте, заявили в президентском окружении, 23 августа пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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