В России захотели запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям

ТАСС/ EPA В России предложили запретить детям до 14 лет доступ к социальным сетям. Письмо с таким предложением направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахман Янсуков в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.