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Путин анонсировал «ответку» Киеву за серию терактов; Трамп уверяет, что ничего не знал

Путин анонсировал «ответку» Киеву за серию терактов; Трамп уверяет, что ничего не знал

Владимир Путин и Дональд Трамп провели (по инициативе последнего) четвёртый телефонный разговор с момента вступления американского президента в должность.

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