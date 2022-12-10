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Ван Дейк отказался комментировать судейство после поражения от Аргентины: «Очень расстроен, но такое случается в жизни»

Ван Дейк отказался комментировать судейство после поражения от Аргентины: «Очень расстроен, но такое случается в жизни»

Вирджил ван Дейк оценил поражение Нидерландов от Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 3:4 пен.). — Я очень расстроен.

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