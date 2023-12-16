Россиянам рассказали, как подорожает ипотека после подъема ключевой ставки

После повышения ключевой ставки ЦБ ипотека в России без учета льготных программ подорожает на 1 п.п., заявил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, чьи слова приводит «Прайм».
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