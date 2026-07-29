Дмитрий Медведев на форуме "Территория смыслов" отметил, что Западные страны, разочарованные неудачами в согласовании с Россией, теперь открыто применяют Украину как инструмент давления для разрушения России.
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