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Царьград

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Медведев: Запад использует Украину для давления на Россию

Медведев: Запад использует Украину для давления на Россию

Дмитрий Медведев на форуме "Территория смыслов" отметил, что Западные страны, разочарованные неудачами в согласовании с Россией, теперь открыто применяют Украину как инструмент давления для разрушения России.

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