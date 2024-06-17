GizmoChina: опубликованы новые рендеры Samsung Galaxy Watch 7 Ultra

Инсайдер, выступающий в сети под ником Ice Universe, разместил в китайской соцсети Weibo новые рендеры ожидаемых часов Samsung Galaxy Watch Ultra, которые также могут получить название Galaxy Watch 7 Ultra.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии