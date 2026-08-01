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Царьград

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Путин возьмет на рассмотрение проект центра "Россия" на ВЭФ

Путин возьмет на рассмотрение проект центра "Россия" на ВЭФ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин планирует представить президенту Владимиру Путину проект Национального центра "Россия" на острове Большой Уссурийский на ВЭФ, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

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