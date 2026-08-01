Путин возьмет на рассмотрение проект центра "Россия" на ВЭФ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин планирует представить президенту Владимиру Путину проект Национального центра "Россия" на острове Большой Уссурийский на ВЭФ, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
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