Группа «Пикник» проведет в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»

Главная цель концерта в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который проведут группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» 27 марта в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский», — это поддержка всех, кого коснулась эта трагедия.