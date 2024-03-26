Группа «Пикник» проведет в Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»

Главная цель концерта в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», который проведут группа «Пикник» и симфонический оркестр «Таврический» 27 марта в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский», — это поддержка всех, кого коснулась эта трагедия.
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