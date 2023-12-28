На Ямале 236 социальных проектов поборются за гранты от губернатора

Лидерами по числу заявок стали Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой и Лабытнанги. Самые востребованные направления для общественных инициатив – патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта, социальная поддержка и защита граждан, а также сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.