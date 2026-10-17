Шестнадцать человек были успешно спасены из вод Тихого океана у побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния после подачи экстренного сигнала бедствия Mayday .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Убрали пересказ, ...
- В Раде раскритико...
- L Мужчина с топором...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым