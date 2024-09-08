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Японская IT-компания взяла на работу 10 кошек

Японская IT-компания взяла на работу 10 кошек

Пушистые антистресс-менеджеры выполняют важные задачи в японском офисе.Японская компания, занимающаяся IT-технологиями, нашла оригинальный способ, чтобы спасти своих сотрудников от выгорания.

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