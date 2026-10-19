Итамар Шац, специалист по теоретической и прикладной лингвистике из Кембриджского университета, проанализировал данные опроса American College Health Association — National College Health Assessment, в котором участвовали более 65 тысяч учащихся американских вузов.
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